Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник показал фото молодого лебедя-шипуна.

Фото появились в Фейсбуке организации.



Лебедь-шипун – птица, которую трудно назвать дикой, ведь она не очень боится людей, а иногда, привлеченная дармовой пищей, становится полудомашней.

Однако на самом деле это большое сильное пернатое из семейства утиных, которое умеет защититься даже от таких зубатых хищников, как лиса или енотовидная собака. Да и на слишком любопытного прохожего питца может напасть, особенно если будет защищать потомство.

Но на фото еще совсем молодой шипун, который через год сбросит серое оперение и станет белоснежным взрослым лебедем.

Ранее Чернобыльский радиационно-экологический заповедник рассказывал о яркой и пестрой птице, которая встречается в зоне отчуждения ЧАЭС, - удоде.

Также заповедник представлял рассказ о грозе мелких птиц - небольшом соколе дербнике.