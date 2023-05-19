Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник опубликовал фото детеныша благородного оленя, которому всего около недели.

Снимок появился в Фейсбуке.

Как отметили в заповеднике, именно в таком возрасте оленята уже ходят за матерью. А до этого они тихо лежат в зарослях, где их родила оленица, и встают на ноги только для того, чтобы поживиться маминым молоком. Самка в это время держится в стороне, на расстоянии 100-200 м, отвлекая хищников, и периодически кормит теленка.

Двухнедельные оленята уже хорошо бегают, а месячные не отстают от взрослых. Траву они начинают есть в месячном возрасте, но сосут материнское молоко до осени. Молодняк держатся вблизи матерей 1,5-2,5 года, иногда самки-дочери, уже имеющие собственных малышей, присоединяются к матери.

Новорожденный олененок покрыт несколькими рядами светлых пятен. Осенью, после первой линьки, они исчезают. Новорожденный теленок весит 8-11 кг. Он очень быстро растет до полугодового возраста, затем рост замедляется.

Ранее Чернобыльский заповедник публиковал фото оленя у заброшенного дома в зоне отчуждения.

Также заповедник показывал снимок любопытной самки благородного оленя, которая присматривается к фотоловушке.