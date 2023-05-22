Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник показал фото животного, которое не характерно для зоны отчуждения ЧАЭС, но заселило эти территории. Речь о енотовидной собаке, или уссурийском еноте.

Снимок, сделанный фотоловушкой, опубликован в Фейсбуке.

Упитанность енота говорит о том, что в Чернобыльском заповеднике зверям живется спокойно, сытно и вольготно.



Несмотря на то, что этот вид неестественный для данной территории, однако так уж случилось, что енотовидная собака заселила значительные регионы Украины, в том числе Припятского Полесья.

Вообще этот вид енота распространен на востоке Азии. В течение 1950-х годов его интродуцировали в Украине, ряде районов России, Польши и других стран, благодаря чему сформировались новые многочисленные популяции за пределами природного ареала енотов.

Уссурийские еноты всеядны. Они ищут в пищу как растения, так и животных.

Есть две особенности, характерные для обитания енотов: они часто находятся рядом с водой и в течение осени они более зависимы от фруктов и ягод, что влияет на их выбор места жительства.

В Японии среда их обитания включает лиственные леса, широколиственные вечнозеленые леса, смешанные леса, сельскохозяйственные угодья и городские районы от прибрежных до субальпийских зон. Интродуцированный енот населяет влажные леса и берега рек и озер, особенно в начале лета. В конце лета и осенью перебирается на влажные пустоши, обильные ягодами.

Ранее Чернобыльский заповедник показывал, как бобры валят деревья.

Также он публиковал фото благородного олененка, который появился на свет в зоне отчуждения.