Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник рассказал, что сейчас в зоне отчуждения ЧАЭС много крупных копытных, которые отращивают рога.

Об этом сказано в Фейсбуке организации.



"Парнокопытным травоядным животным в Чернобыльском заповеднике рай для размножения. Об этом свидетельствуют частые встречи с оленями, лосями и сернами не только в лесных массивах зоны отчуждения, но и недалеко от ЧАЭС или на поросших кустарниками и деревьями улицах Припяти. Например, только за один день, 24 мая, сотрудники заповедника встретили у водоема-охладителя шесть лосей и трех оленей. Самцы были с молодыми рогами: у кого-то уже выросла раскидистая корона, а кто-то только начинает ее отращивать", - сказано в посте.

Отметим, что рога лосиных самцов самые крупные из современных млекопитающих. Их размах достигает 180 сантиметров, а вес - 20-30 кг.

Ранее Чернобыльский заповедник публиковал архивные снимки фотоловушек проекта "Полесье – дикая природа без границ", установленных на территории зоны отчуждения ЧАЭС. На них попал и самец оленя.

Также мы рассказывали, что сотрудники заповедника встретили в зоне отчуждения лося с гигантскими рогами.