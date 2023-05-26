Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник опубликовал фото самца оленя, сделанный фотоловушкой.

Снимок появился в Фейсбуке организации.

Благородный олень - самый распространенный вид оленей в мире. Он издавна обитал в лесостепной зоне и вдоль всей южной полосы лесов — европейских и сибирских, а также во влажных частях Средней Азии. Преследование людьми, освоение человеком целинных земель, вырубка леса – все это привело к тому, что более или менее сплошной ареал олени имеют только в Сибири.

Олени едят не менее 300 видов растений, главным образом траву, листья и побеги, грибы, лишайники, тростник и солянки из болотной растительности. Могут есть такие ядовитые растения, как красавка и аконит. Хвою олени есть не могут, поэтому когда голод заставляет их это делать, они нередко погибают от воспаления желудочно-кишечного тракта.

Олени живут в лесах, лесостепях, степях, полупустынях и пустынях, держась приречной растительности. Они могут жить и без пресной воды, как на острове Бирючем в Азово-Сивашском заповеднике. Но все же родными местами оленей служат светлые леса, в основном широколиственные, лесистые острова и темнохвойные леса. В горных местностях для оленей важна возможность отойти в период глубоких снегов на мало заснеженные склоны.

На равнинах олени живут оседло, держась стадами по 10 и более голов на сравнительно небольших участках. В горах они совершают большие сезонные переходы, проходя по 50 км в день, иногда даже по 150 км. Переход в места, где меньше снега, происходит постепенно и занимает полтора-два месяца.

В сильную жару олени лезут в воду. Пасутся они не непрерывно, а чередуют питание с отдыхом, устраивая лежанки в траве, часто на опушках.

В Чернобыльском заповеднике это наиболее многочисленный среди всех видов копытных. В ХХІ ст. этот вид демонстрирует наиболее высокие приросты численности и высокую популяционную устойчивость к хищничеству волка и другим негативным факторам влияния.

Ранее заповедник публиковал ночные фото животных зоны отчуждения, в том числе оленя.

Также заповедник показывал снимки степных лошадей Пржевальского в лесу зоны отчуждения.