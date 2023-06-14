Олень, да не тот. Чернобыльский заповедник показал фото огромного жука, у которого рога на самом деле челюсти
Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник показал фото жука, которого за его гигантские по сравнению с длиной тела выросты на голове называют оленем.
Фото появилось в Фейсбуке организации.
Жук-олень, или рогач обыкновенный занесен в Красную книгу Украины. Его огромные рога – это на самом деле очень развитые верхние челюсти. У самки верхние челюсти совсем маленькие и на рога не похожи.
Жук-олень – самый большой из твердокрылых насекомых фауны Украины. Вместе с "рогами" его длина достигает 8 см.
Несмотря на грозный вид, эти насекомые не кусаются. Они питаются омертвелой древесиной и древесным соком.
Ранее сотрудники Чернобыльского биосферного заповедника показывали снимки редкого жука, проживающего на его территории - краснокнижного усача мускусного. Как и у всех усачей, у мускусного длительный период развития личинки, который может составлять от двух до четырех лет.
Также заповедник публиковал фото жука с эффектной яркой раскраской, который известен под названиями восковик перевязанный, восковик обыкновенный, восковик полосатый или пестряк полосатый.