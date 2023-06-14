Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник показал фото жука, которого за его гигантские по сравнению с длиной тела выросты на голове называют оленем.

Фото появилось в Фейсбуке организации.



Жук-олень, или рогач обыкновенный занесен в Красную книгу Украины. Его огромные рога – это на самом деле очень развитые верхние челюсти. У самки верхние челюсти совсем маленькие и на рога не похожи.

Жук-олень – самый большой из твердокрылых насекомых фауны Украины. Вместе с "рогами" его длина достигает 8 см.

Несмотря на грозный вид, эти насекомые не кусаются. Они питаются омертвелой древесиной и древесным соком.

Ранее сотрудники Чернобыльского биосферного заповедника показывали снимки редкого жука, проживающего на его территории - краснокнижного усача мускусного. Как и у всех усачей, у мускусного длительный период развития личинки, который может составлять от двух до четырех лет.

Также заповедник публиковал фото жука с эффектной яркой раскраской, который известен под названиями восковик перевязанный, восковик обыкновенный, восковик полосатый или пестряк полосатый.