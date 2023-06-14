Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник опубликовал фото европейской косули.

Снимок появился в Фейсбуке.

В заповеднике рассказали, как было сделано фото.

Все представители оленевых, да и некоторые другие виды животных, любят соль. Все потому, что соль необходима любому живому организму и участвует в его нормальной жизнедеятельности. Хищные животные получают достаточно соли вместе со своей пищей (кровью и мясом), у них нет нужды искать дополнительные источники минералов.

А вот травоядные не могут получить с пищей необходимую норму соли. Они вынуждены искать естественные солонцы – выход соли на поверхность земли. Или же лакомиться поваренной солью, куски которой в лесу раскладывают егеря.

Именно у солонца в окрестностях села Оташев сотрудник заповедника и поймал в объектив самца косули.

Ранее Чернобыльский заповедник показал летнее разнообразие природы в зоне отчуждения АЭС.

Также сотрудники заповедника рассказывали, что сейчас в зоне отчуждения ЧАЭС много крупных копытных, которые отращивают рога.