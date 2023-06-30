Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник опубликовал фото оленя, который куда-то спешит: или догоняет стадо, или убегает от хищника.

Снимок сделан фотоловушкой.



Поскольку представители семейства оленьих – наиболее распространенные животные на территории заповедника, именно они чаще всего попадают в фотоловушки: группами, в одиночку, с телятами и без.

Благородный олень, или настоящий олень, как на фото, обитает в большей части Европы, на Кавказе, в Малой Азии, Иране, в некоторых частях Западной и Центральной Азии. Он также встречается в регионе Атласских гор между Марокко и Тунисом на северо-западе Африки, являясь единственным видом оленей, обитающих в Африке. Благородные олени были завезены в другие районы, включая Австралию, Новую Зеландию, США, Канаду, Перу, Уругвай, Чили и Аргентину.

Хотя в своё время благородные олени были редкостью в некоторых частях Европы, они никогда не были близки к вымиранию.

Ранее Чернобыльский заповедник опубликовал фото лисы с добычей в зубах.

Также заповедник показывал фото косули на солончаке зоны отчуждения.