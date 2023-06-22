Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник опубликовал фото краснокнижных орланов-белохвостов в зоне отчуждения.

Снимки появились в Фейсбуке организации.

Орланы-белохвосты - одни из крупнейших представителей хищных птиц Евразии. Специалисты заповедникат наблюдать за ними в их природной среде обитания. Недавно у водоема-охладителя ЧАЭС заметили несколько этих величественных пернатых. Из гнезда неподалеку вылетел взрослый птенец орлана.

Вообще в мировой фауне насчитывается пять видов орланов. Существование этих птиц тесно связано с водной средой. Обитают они в окрестностях больших рек и озер, больших по площади болот, на побережьях морей и океанов. Везде, где есть водоемы, богатые рыбными ресурсами, и накапливается большое количество птиц водно-болотного комплекса – это типичные места жительства орланов, которые они контролируют. Там же хищники строят гнезда и выводят потомство.

Ранее заповедник публиковал подборку интересных фактов о коростеле. Эта птица также известна под названием деркач.

Также организация показывала фото молодого лебедя-шипуна.