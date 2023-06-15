Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник опубликовал подборку интересных фактов о коростеле. Эта птица также известна под названием деркач.

Материал появился в Фейсбуке организации.

Коростеля часто слышат, но очень редко видят: у него громкий и резкий голос, однако птица ведет скрытный образ жизни.

Деркач – самая шумная птица из семьи пастушковых.

Кричат только самцы коростеля, призывая своей песней самок или вызывая соперников.

Во время весенних и осенних перелетов коростели путешествуют по ночам и чаще в одиночку, поэтому их прилет определить очень трудно.

Взлетает коростель редко и только в случае крайней необходимости. Обычно он спасается бегом, причем очень быстро и умело пробирается в густой траве.

Ранее Чернобыльский заповедник публиковал фото лисы с добычей в зубах. Скорее всего, это мелкий грызун. которого хищница намышковала.

Также заповедник показывал фото косули на солончаке зоны отчуждения Чернобыльской АЭС. Многие травоядные не могут получить с пищей необходимую норму соли и вынуждены искать естественные солонцы – выход соли на поверхность земли.