Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник опубликовал фотографию молодой лошади Пржевальского.

Снимок сделан фотоловушкой проекта "Полесье - дикая природа без границ", установленных на территории заповедника, и опубликован в Фейсбуке организации.

Животное на фото еще не взрослое, но уже и не жеребенок. Этот представитель дикой лошади Пржевальского почему-то ночью путешествует по лесу. Он то ли отстал от табуна, то ли не выспался (потому что, как правило, ночью лошади отдыхают), то ли попал в какой-то переплет. Как бы там ни было, копытное выглядит грустным.

Лошадь Пржевальского - восточный подвид дикой лошади наряду с западным подвидом тарпаном. Животные имеют одну из древнейших особенностей окраски лошадей — саврасую масть, характеризующуюся пастельными оттенками гнедо-саврасового окраса с характерной темной полосой вдоль спины. Тарпан, очевидно, был предком домашних лошадей и истреблен до конца XIX века. Так что сейчас лошадь Пржевальского — это единственный вид диких лошадей.

Чуть менее года назад Чернобыльский биосферный заповедник опубликовал фото взрослой лошади Пржевальского с жеребенком. В июле у этих копытных как раз подрастает молодое поколение.

Также заповедник показывал выжившую после вторжения России лошадь Пржевальского.