Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник показал фото одного из лучших медоносов синяка обыкновенного.

Снимки появились в Фейсбуке.

Синяк обыкновенный - это двухлетнее растение из семейства бурачниковых, которое во время цветения выделяет много нектара. Он произрастает на большей части Европы, на Кавказе, в Западной Сибири и на западе Центральной Азии. Растёт по сухим склонам, по оврагам в пустырях в лесной и степной зонах. Встречается как сорняк на выгонах, в посевах, около жилья и дорог, иногда разводится около пасек как медонос. Лучше всего растёт на почвах, содержащих известь.

Конечно, на территории заповедника медопродуктивность синяка обыкновенного неактуальна. Но она важна для диких пчел и других многочисленных насекомых, которые наслаждаются ароматным и сладким нектаром каждого цветка соцветий, так обильно растущих на высоком стебле синяка.

Ранее заповедник публиковал фото краснокнижных орланов-белохвостов в зоне отчуждения.

Также заповедник показывал фото одинокого коня Пржевальского.