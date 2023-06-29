Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник опубликовал подборку любопытных фактов об обычной сойке. Практически любой житель Украины наверняка встречал эту птицу и слышал ее хохот или крики.

Факты появились в Фейсбуке организации.

Сойка - птица из семьи вороновых, образующая отдельный вид. Яркое праздничное оперение – ее главная отличительная черта.

Эти пернатые способны имитировать разные звуки. Отсюда их второе название – сойка-пересмешница.

Зафиксированы случаи, когда птица подражала человеку, повторяя некоторые слова.

Сойки – сообразительные существа. Они могут делать запасы пищи. Например, в осенние месяцы одна птица способна отложить на черный день более трех килограммов желудей.

Пересмешницы всеядны. Они употребляют в пищу как семена злаков, орехи, так и насекомых, ящериц, яйца других птиц, улиток или даже моллюсков.

Ранее Чернобыльский заповедник рассказывал о птице, которую в зоне отчуждения легче услышать, чем увидеть.

Также заповедник показывал фото молодого лебедя, который совсем не боится людей.