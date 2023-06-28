Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник опубликовал фото европейской косули.

Снимок появился в Фейсбуке.

На фото рассеянный свет окутывает дымкой цветы и травы, густым ковром покрывающие землю.

Современный ареал европейской косули охватывает Европу (включая Великобританию и Скандинавский полуостров) и Переднюю Азию, где включает Турцию, горы на северо-западе Сирии, северо-восток Ирака и запад Ирана. На территории Ливана и Израиля косуля вымерла, исчезла также на острове Сицилия, где раньше обитала. В 1870 году была предпринята попытка интродуцировать европейских косуль из Шотландии в ирландском графстве Слайго, но популяция просуществовала 50-70 лет.

Зачастую европейские косули обитают в заповедных зонах. Животное населяет смешанные и лиственные леса разнообразного типа и лесостепь. В чисто хвойном лесу встречается лишь при наличии лиственного подлеска.

Ранее Чернобыльский заповедник публиковал фото краснокнижных орланов-белохвостов, сделанные в зоне отчуждения.

Также мы рассказывали, как в фотоловушку заповедника попало непонятное существо. Скорее всего, это была юркая хохлатая синица.