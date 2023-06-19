Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник показал размытый снимок фотоловушки в зоне отчуждения, которая запечатлела какое-то трудно идентифицируемое существо. Специалисты заповедника склоняются к мысли, что это хохлатая синица.

Фото появилось в Фейсбуке.

"И не догадаетесь, что это за животное заглядывает в объектив фотокамеры: из-за близкого и нечеткого изображения его действительно трудно идентифицировать. Может, это гусь с характерным клювом или какая-то молодая цапля? Вот и нет! Здесь кто-то хохлатый. Как оказалось, это небольшая и проворная птица – хохлатая синица, на голове которой имеется черно-белый хохолок, всегда поднятый вверх", - отметили в заповеднике.

Эта птичка умело охотится на многочисленных ползающих и летающих насекомых, пауков, добывает из-под коры разнообразные личинки… Поэтому неудивительно, что она заглянула и в фотоловушку: вдруг и там затаилась какая-то мелкая живность.

Ранее Чернобыльский заповедник публиковал ночные фото животных зоны отчуждения, сделанные фотоловушкой.

Также в объектив фотоловушки попадал одинокий конь Пржевальского, хотя обычно представители этого вида держатся табунами.