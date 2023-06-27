Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник опубликовал фото самца чирка-свистунка. В зоне отчуждения ЧАЭС этих птиц не так много, однако они там тоже гнездятся.

Снимок появился в Фейсбуке организации.

Чирок-свистунок — водоплавающая птица из семейства утиных, самая маленькая из речных уток. Этот вид гнездится в северном и умеренном климате Евразии. Обитающий в Северной Америке зеленокрылый чирок рассматривается в качестве подвида чирка-свистунка, однако окончательного консенсуса по поводу разделения этих двух видов пока еще нет.

Почти везде эта птица перелетная, зимует к западу и югу от гнездового ареала: в Западной и Южной Европе, Африке, Южной и Юго-Восточной Азии. Питается животными и растительными кормами. Гнездится отдельными парами, в остальное время ведет стайный образ жизни.

В дикой природе такие птицы живут до 16 лет.

Ранее Чернобыльский заповедник публиковал фото краснокнижных орланов-белохвостов, сделанные в зоне отчуждения.

Также мы рассказывали, как в фотоловушку заповедника попало непонятное существо. Скорее всего, это была юркая хохлатая синица.