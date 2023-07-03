Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник опубликовал подборку интересных фактов об озерной лягушке.

Факты появились в Фейсбуке организации.

Этот вид лягушек очень распространенный и обитает в любых водоемах.

Этот вид лягушек имеет самый громкий голос среди всех земноводных животных Украины.

Озерные лягушки питаются в основном насекомыми и другими мелкими животными.

Лягушки размножаются в воде. Производительность самки достигает 16 тысяч икринок.

Личинки (головастики) питаются детритом (мёртвым органическим веществом, временно исключенным из биологического круговорота элементов питания, которое состоит из останков беспозвоночных животных, выделений и костей позвоночных животных) и фитопланктоном.

Ранее Чернобыльский биосферный заповедник представлял топ-5 интересных фактов о европейском барсуке. Этот вид обитает в зоне отчуждения ЧАЭС.

Также в заповеднике публиковали интересные сведения о белке. Как оказалось, белки едят не только орешки, семена и грибы, но еще охотятся на других грызунов, а также на птенцов и пресмыкающихся.