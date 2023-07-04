Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник опубликовал фото жука-вредителя оригинальной расцветки - мраморного хруща.

Снимки появились в Фейсбуке.



Мраморный, пёстрый или июльский, хрущ принадлежит к семейству пластинчатоусых и является крупнейшим представителем подсемейства Melolonthinae на европейском континенте. Своими размерами среди пластинчатоусых жуков он уступает только жуку-носорогу обычному.

Массово наблюдать его можно в начале июля, поэтому его часто и называют июльским майским жуком. От появляющихся в мае майских жуков он отличается пестрым узором на надкрыльях, напоминающим мрамор. Днем эти насекомые прячутся в трещинах коры деревьев или иногда зарываются в опавшие листья и мягкую почву. Активность просыпается у них в сумерках и ночью.

Имаго (взрослые особи) садятся на ветки и питаются листьями и молодыми побегами лиственных и хвойных деревьев. Больше всего их привлекают листья бука, тополей и робинии обыкновенной. В садоводстве, лесном и сельском хозяйстве личинка этого насекомого считается злобным вредителем, наносящим существенный вред. Она поражает древостои и уничтожает посевы. Личинки едят корни деревьев и кустов толщиной до 50 мм. Они неприхотливы в выборе корма, но чаще разрушают корневую систему сосен, буков, дубов и плодовых деревьев.

Главными природными врагами жука являются кроты, барсуки, ежи, вороны и скворцы.

Интересный факт: если жука взять в руки или побеспокоить другим способом, то он трением брюшка по надкрыльям начнет издавать характерный скрипучий звук.

Ранее заповедник показывал фото жука-оленя, у которого рога на самом деле челюсти.

Также заповедник публиковал фото жука с эффектной яркой раскраской, который известен под названиями восковик перевязанный, восковик обыкновенный, восковик полосатый или пестряк полосатый.