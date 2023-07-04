Министерство здравоохранения Украины (МОЗ) выпустило рекомендации на случай взрыва на Запорожской АЭС.

В них говорится, что жители потенциальной зоны радиационной аварии должны быть готовы к возможной эвакуации.

"Если органы власти официально сообщили о радиационной аварии, оставайтесь в помещении или добрайтесь до помещения как можно скорее. Следите за дальнейшими сообщениями и следуйте инструкциям от властей", – рекомендует Минздрав.

Также составлены рекомендации относительно эвакуационного чемоданчика:

Документы и их копии (документы, удостоверяющие личность, медицинские документы, правоустанавливающие документы, удостоверяющие право собственности на движимое и недвижимое имущество, контакты лиц, с которыми можно связаться в экстренных случаях). Маска для лица или респиратор. Аптечка и недельный запас лекарства (если у вас хронические заболевания). Влажные салфетки. Сменная одежда и обувь. Минимально необходим запас воды и пищи.

"Плотно обмотайте чемодан или рюкзак пищевой пленкой или скотчем. Это значительно облегчит процесс их дезактивации на санитарных постах", – рекомендует Минздрав.

Напомним, сегодня и Украина, и Россия заявляли о подготовке в ближайшее время (возможно уже даже этой ночью) провокаций на Запорожской АЭС.