Запорожская атомная станция работает в штатном режиме, перемещений людей и техники там не зафиксировано.

Об этом с утра пишет глава Никопольской РГА Евгений Евтушенко.

Также, по состоянию на 5 июля в Украине не зафиксировано превышения радиационного фона.

Об этом сообщил Укргидрометцентр.

Все показатели "свидетельствует не только об отсутствии новых аварийных ситуаций на ядерно-опасных объектах Украины, но и об отсутствии трансграничного переноса через территорию Украины радиоактивно загрязненных воздушных масс", заявляет ведомство.

"Дополнительное облучение населения Украины в результате работы АЭС было значительно ниже допустимых уровней", - добавил Укргидрометцентр.

Напомним, вчера вечером президент Украины Владимир Зеленский подтвердил информацию о том, что на ЗАЭС размещено нечто похожее на взрывчатку.

А в России заявили, якобы "ВСУ намереваются также ударить по станции ракетой "Точка-У" с боеголовкой, начиненной радиоактивными отходами".

Ранее мы писали, что бывший председатель общественного совета Государственной инспекции ядерного регулирования Украины Алексей Толкачёв заверил, что аварии масштаба Чернобыля или Фукусимы на Запорожской АЭС не произойдёт. По его словам, взрыв реакторов на Запорожской АЭС невозможен, потому что они помещены в герметичную оболочку из полутораметрового железобетона.