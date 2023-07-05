По поводу не подтвердившихся, к счастью, слухов о провокации этой ночью на Запорожской АЭС.

Первоисточником этих слухов были российские источники (сначала телеграм-каналы, потом советник главы Росэнергоатома Карчаа), которые писали о якобы намерениях Украины осуществить массированный удар по ЗАЭС.



В украинском инфополе эти заявления были интерпретированы как "свидетельство подготовки Россией теракта на Запорожской АЭС", что и породило вал панических сообщений, которые вчера в СМИ и телеграм-каналах шли целый вечер.



Для чего России поднимать тему удара по ЗАЭС с последующем выбросом радиации, в принципе, понятно. Этим убивают сразу двух зайцев. Во-первых, дают намек, что в ответ на возможное наступление ВСУ на Энергодар с атомной станцией может "что-то случится". Потенциально такая угроза действительно может скорректировать (в том числе и под влиянием западных партнеров) планы украинской армии по наступлению на город (если таковые планы имеются). Во-вторых, угроза ядерной катастрофы на ЗАЭС добавляет аргументов тем силам в мире, которые выступают за немедленное прекращение огня и возобновление переговоров между Украиной и Россией, чего, по распространенному мнению, и добивается сейчас Москва.



Для чего в таком случае тема "теракта на ЗАЭС" активно распространяется украинскими властями? Возможно, Киев хочет, чтобы Запад и МАГАТЭ надавили на Россию, чтоб та вывела войска из Энергодара и окрестностей или же не подрывала Запорожскую станцию, если начнется наступление ВСУ на Энергодар. Однако, во-первых, ни Запад, ни МАГАТЭ, ни другие организации пока прямо не подтверждают заявлений Киева о подготовке теракта. А во-вторых, даже если б они и начали оказывать давление на Москву, то вряд ли бы это как-то повлияло на ее действия, если РФ в реальности решила бы подорвать ЗАЭС (в любом случае вину за это россияне возложили бы на Украину).



Что касается непосредственной угрозы подрыва россиянами ЗАЭС, то, как мы уже писали, единственный вариант, при котором такой сценарий возможен, – это прорыв обороны армии РФ в районе Энергодара, после чего, после отступления из города, россияне теоретически могут подорвать станцию, чтобы затруднить дальнейшее продвижение ВСУ (если допустить, что Москва готова закрыть глаза на экологический ущерб для территории РФ и Крыма и на потенциально очень серьезные внешнеполитические последствия, в том числе и для Росатома).

В любом другом случае россиянам подрывать станцию бессмысленно, так как это, в первую очередь, будет иметь разрушительные последствия для их же линии обороны в районе Энергодара, да и во всей Запорожской области и на левобережье Днепра, тем более что сейчас ВСУ на Энергодар не наступают.



Другой вопрос, что россияне могут организовать не теракт, а имитацию удара ВСУ, который не повредил бы серьезно энергоблоки и не привел бы к выбросу радиации, но дал бы повод Москве обвинить Украину в попытке спровоцировать ядерную катастрофу. Именно о таком сценарии вчера предупреждали ВСУ. И он, теоретически, реален.



И еще важный момент. Специалисты говорят, что наибольший риск с точки зрения утечки радиации связан с хранилищем отработанного ядерного топлива. Оно находится в контейнерах, которые намного легче, чем энергоблоки, повредить в результате обстрела или подрыва. Если это действительно так, то напрашивается очевидное решение по минимизации рисков – вывезти под контролем МАГАТЭ эти контейнеры со станции на территорию РФ или любой другой страны. У Росатома есть для этого все технические возможности.