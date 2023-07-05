Россия продолжает нагнетать ситуацию вокруг Запорожской АЭС и может устроить теракт на ее территории. Поэтому нужно подготовиться, сделать запас еды и воды.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"Мы пережили непростую ночь. Но у врага нет ни совести, ни здравого смысла. Угроза существует. Поэтому нужно быть готовыми", - пишет Лысак.

Он советует хранить дома скотч и плотную ткань, которыми можно будет загерметизировать помещение, запастись едой и водой на несколько дней, подготовить аптечку, сменную одежду и обувь, радиоприемник на батарейках, респираторы, собрать "тревожный чемодан" с документами и необходимыми вещами.

По его словам, на учениях уже отработаны экстренные планы реагирования, которые будут немедленно запущены в случае теракта.

Ранее мы писали, что Запорожская атомная станция работает в штатном режиме и по состоянию на утро 5 июля в Украине не зафиксировано превышения радиационного фона.

По поводу не подтвердившихся, к счастью, слухов о провокации этой ночью на Запорожской АЭС, мы писали в отдельном материале.