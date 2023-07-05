Глава Института будущего Вадим Денисенко высказал мнение о том, есть ли угроза подрыва Запорожской АЭС Россией.

По его словам, Путин хочет переиграть Карибский кризис, но вероятность подрыва ЗАЭС минимальна, хотя ближайшие дни будут трудными.

"Я уже неоднократно писал: главный комплекс Путина – комплекс карибского кризиса. Он считает, если бы Хрущев не испугался, то Америка перестала бы существовать, как великая держава. Он хочет переиграть этот самый кризис, полагая, что перед ним испуганный слабак Байден.

Сейчас идет игра "у кого крепче яйца". И наша задача доказать, что у нас. Вероятность подрыва именно АЭС – минимальна. Хотя провокации, включая небольшое загрязнение локальных территорий существуют ( это ни в коем случае не прямой ядерный удар тактическим оружием).

Ближайшие дни будут самые трудные, с точки зрения психологии. 22-23.02.22 я всем говорил: страшно, уезжайте. Не уехали, не переливайте из пустого в пустое. И подумайте о тех, кто сейчас здесь на передовой, и все это читает" - написал глава Института будущего.

Напомним, что ранее Владимир Зеленский сделал заявление о возможной подготовке россиянами взрыва на Запорожской АЭС.

Также мы писали, что ЗАЭС работает в штатном режиме, превышения радиации не зафиксировано.