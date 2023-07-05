Замминистра обороны Анна Маляр считает, что РФ может использовать теракт на оккупированной территории для своих военных целей и попытается эти действия приписать другим.

Об этом Маляр написала у себя в телеграм-канале.

Она отметила, что информационный простор заполнили сообщения о возможном террористическом акте на ЗАЭС.

По ее словам, Россия активно нагнетает напряженность вокруг ЗАЭС и может воспользоваться террористическими действиями на ее территории, чтобы переломить ход войны в свою пользу.

Также она написала, что в связи с этой угрозой, в четырех украинских регионах - Днепропетровской, Запорожской, Херсонской и Николаевской областях - проводятся учения экстренных служб по преодолению последствий возможного теракта на ЗАЭС.

Официальные источники информации рекомендуют украинцам сохранять спокойствие и доверять только проверенным новостным каналам.

Ранее глава Института будущего так объяснил, есть ли угроза подрыва ЗАЭС.

Напомним, 4 июля в России заявили, что ЗАЭС на несколько часов отключали от электроснабжения.