Несмотря на поток недавних заявлений в Украине и в России о готовящейся провокации на Запорожской АЭС, в своей сегодняшней сводке по Украине МАГАТЭ не сообщает о каких-либо угрозах для атомной станции.

Единственная тема сводки - отключение линии электропередач ЗАЭС.

Как известно, на ЗАЭС находятся наблюдатели МАГАТЭ, на основе докладов которых агентство формирует свою сводку.

Незадолго до этого бывший председатель госинспекции ядерного регулирования успокоил украинцев на счёт подрыва Запорожской АЭС, заверив, что даже в случае прямого попадания существенного выброса радиации не последует.

Ранее в офисе президента оценили шансы подрыва Запорожской АЭС и жёстко раскритиковали главу МАГАТЭ Рафаэля Гросси, заявив, что тот "устраивает клоунаду" и недостаточно жёстко реагирует в адрес РФ на заявления Украины об угрозе теракта на электростанции.

Война в Украине идет 496-й день. Мы следим за новостями 4 июля 2023 года в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Основной накал боев переместился с юга на восток. Россияне продвинулись вперед на Сватовском направлении, ВСУ – на Бахмутском и на юге. Вчера был удар россиян по Сумам "Шахидами". Четыре прилета повредили административное здание и два многоквартирных жилых дома. В результате атаки три человека погибли и 19 ранены.

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