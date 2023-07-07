Союзники по НАТО еще не пришли к согласию, что именно предложить Украине на саммите, который стартует уже во вторник, 11 июля.

Об этом пишет The Washington Post.

Киев требует заявления о приеме Украины в Альянс.

По словам советника министра обороны Украины Юрия Сака, саммит должен закончиться тем, что Владимир Зеленский и генсек Альянса Йенс Столтенберг "станут рядом" и скажут: "Сегодня мы достигли исторического решения. Сегодня мы пригласили Украину в НАТО".

"И все выпьют шампанское", - сказал Сак.

Но официальные лица США и НАТО пока рассматривают не вступление, а двусторонние или многосторонние "пакты о взаимной обороне" или "меморандумы о безопасности с Украиной". Это позиция прежде всего американцев.

"Администрация Байдена пытается сместить дискуссию в сторону долгосрочных пактов о безопасности как альтернативы ускоренному членству в НАТО", - говорится в статье.

При этом Соединенные Штаты также предварительно поддержали план, позволяющий Украине обойти План действий по членству, - "но фактически не устанавливая временных рамок". То есть без сроков вступления.

"Однако неясно, смогут ли такие соглашения помочь Украине в настоящее время. Похоже, ни один из союзников НАТО не желает посылать своих солдат воевать в Украину. И Соединенные Штаты неоднократно отказывались от отправки Украине своего самого современного оружия", - говорится в материале.

Напомним, Зеленский призвал президента США Джо Байдена дать Украине приглашение в НАТО уже "сейчас", но добавил, что понимает, что само вступление в Альянс не произойдет до окончания войны.

Между тем министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что до завершения войны Украина не получит даже плана вступления в НАТО.