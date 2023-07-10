Президент США Джо Байден в понедельник, 10 июля, прибыл в Вильнюс, где примет участие в саммите НАТО 11–12 июля.

Об этом сообщают местные издания.

В аэропорту состоялась краткая встреча президента Литвы Гитанаса Науседы и президента США Байдена. Американский лидер и прибывший с визитом глава дипломатии США Энтони Блинкен также остановились, чтобы пообщаться с собравшимися - в частности, с американцами, работающими в посольстве США, и членами их семей.

Затем внушительный кортеж Байдена, который насчитывает 41 машину, проехал по улицам Вильнюса к отелю "Кемпински" в центре столицы, где американский президент и представители США будут находиться до окончания саммита НАТО.

Ранее сообщалось, что по пути в Вильнюс Байден заедет в Лондон, чтобы обсудить вопрос обеспокоенности Великобритании поставками США кассетных бомб Киеву.

ВВС News сообщало, что британский премьер не критиковал напрямую американского лидера, но он ясно дал понять, что Великобритания была одной из 123 стран, подписавших Конвенцию по кассетным боеприпасам - международный договор, запрещающий производство или применение этого оружия.

Также накануне Байден заявил, что внутри НАТО нет единого мнения о возможном вступлении Украины в Альянс прямо сейчас.