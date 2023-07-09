Британия не поддержала решение президента США Джо Байдена предоставить Украине кассетные снаряды.

Об этом пишет Sky News.

Премьер Риши Сунак заявил, что Великобритания "подписала конвенцию, которая запрещает производство или использование кассетных боеприпасов и препятствует их применению".

"Мы продолжим вносить свой вклад в поддержку Украины против незаконного и неспровоцированного вторжения России, но мы сделали это, предоставив тяжелые боевые танки и совсем недавно оружие большой дальности", - добавил он.

Некоторые из его коллег-консерваторов пошли еще дальше: член парламента Тобиас Эллвуд призвал США "пересмотреть свое решение".

"Это неправильный призыв, и он оттолкнет международную добрую волю. Их использование оставляет смертоносные неразорвавшиеся боеприпасы над полем боя, убивая и раня мирных жителей", - заявил британский парламентарий.

Ранее против передачи "кассет" Украине высказались Германия, Испания и Австрия.

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Ранее мы писали о том, что в Украину из Турции вернулись побывавшие в плену защитники "Азовстали": Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Сергей Волынский, Олег Хоменко, Денис Шлега. После этого Москва обвинила Эрдогана в нарушении договоренностей по командирам "Азова".

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