Кассетные боеприпасы, которые США отправили для Киева, не разрываются в 14% случаев.

Это "неприемлемо высокий" уровень, пишет The New York Times.

"Боеприпасы, отправляемые в Киев, могут лететь дальше, чем более ранние версии, однако они содержат такие же снаряды, у которых процент неразрыва, по оценке Пентагона, является неприемлемо высоким", - выяснили авторы расследования.

Напомним, Вашингтон обязался передать Украине кассетные снаряды для 155-миллиметровых гаубиц, несмотря на критику правозащитных организаций и протесты партнёров по НАТО.

Президент США Джо Байден заявил, что это временная мера, пока на Западе не наладят производство обычных боеприпасов.

Ранее мы подробно рассказывали, что такое кассетные боеприпасы и как они изменят ситуацию на поле боя.

Война в Украине идет уже 500-й день. Мы следим за новостями и ключевыми событиями 8 июля 2023 года в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. США объявили о новом пакете военной помощи Украине, в который входят кассетные боеприпасы. Генштаб сообщил о "частичном успехе" в районе Клещеевки (южнее Бахмута), но село еще под контролем противника. РФ наступает на Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

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