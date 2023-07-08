Министр обороны Алексей Резников заявил, что кассетные боеприпасы, которые США передадут Украине, помогут нанести как можно больше потерь российским оккупантам и деоккупировать наши территории.

Об этом он сообщил в Twitter.

"Хочу подчеркнуть, что при реализации нашего неотъемлемого права на самооборону мы будем и впредь строго соблюдать все международные гуманитарные конвенции, подписанные и ратифицированные Украиной", - заявил Резников.

Резников отметил, что российские войска применяли кассетные снаряды без разбора с первого дня большой войны, в частности, обстреливали ними жилые кварталы Харькова.

По словам министра, "чем больше потерь мы им нанесем, тем больше жизней украинцев сможем спасти".

Также Резников назвал пять принципов, которых Украина будет придерживаться при применении кассетных боеприпасов:

применение только для деоккупации своих территорий, Украина не будет обстреливать ними территорию России;

не использовать боеприпасы в городской застройке, а только в районах сосредоточения российских войск для прорыва линий обороны;

строгий учет применения кассетных снарядов;

территории, где применялись эти боеприпасы, будут приоритетными для разминирования;

информирование партнеров об использовании этих снарядов для отчетности и контроля.

Накануне США заявили, что выделили Украине кассетные боеприпасы в новом пакете военной помощи.

Сообщалось, что Украина дала письменные гарантии, что будет использовать кассетные боеприпасы на своей территории, минимизируя риски для собственного населения.