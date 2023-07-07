США заявили, что передают Украине кассетные боеприпасы.

Об этом заявил в пятницу, 7 июля, помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге для журналистов.

Салливан признал, что применение кассетных снарядов несет риски для мирного населения, поэтому откладывали решение об их передаче Украине.

При этом он сообщил, что Украина дала письменные гарантии, что будет использовать кассетные боеприпасы на своей территории, минимизируя риски для собственного населения.

Напомним, по данным The New York Times, США намерены передать Украине кассетные боеприпасы, чтобы перекрыть дефицит обычных снарядов.

По данным газеты, эта поставка может стать "временной мерой" до увеличения производства обычных снарядов, которое ожидается весной 2024 года.

В то же время The Washington Post сообщает, что США передадут Украине кассетные артиллерийские снаряды M864, впервые произведенные в 1987 году. Они подходят для стрельбы из американских 155-миллиметровых гаубиц.

Между тем правозащитная организация Human Rights Watch призывает США не передавать Украине кассетные боеприпасы. В HRW считают, что это приведет к "страданиям гражданского населения", а их использование "почти гарантированно будет военным преступлением".

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