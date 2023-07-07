Анализируем ситуацию на 499-й день войны в Украине.

Кассетные боеприпасы для ВСУ

Итак, США, судя по данным журналистов, решились на передачу кассетных боеприпасов Украине. Решение должен сегодня объявить Байден, но его основные рамки уже примерно известны: речь пойдет о снарядах для натовских пушек "три топора" - М777.

Что такое в целом кассетные боеприпасы и почему в мире многие страны запретили их производство и хранение - мы детально рассказывали здесь.

Если вкратце - это мелкокалиберные боеприпасы, которые закладываются в снаряды, бомбы или ракеты. При выстреле эти мини-заряды "распыляются" по большой площади, поражая живую силу и технику противника.

Но в мире к этому оружию много претензий: оно несет повышенные угрозы для гражданского населения и инфраструктуры. Как показала практика, от 10% до 40% суббоеприпасов не взрываются. Это приводит к тому, что целые регионы наводняются десятками тысяч, а порой и миллионами неразорвавшихся мини-бомб, которые могут сдетонировать в любой момент. Это представляет прямую угрозу гражданским лицам, которые возвращаются в свои дома после окончания боевых действий. На территориях, засеянных кассетными бомбами, подчас нельзя десятилетиями жить и заниматься сельским хозяйством.

Кроме того, большую угрозу для мирных жителей и гражданской инфраструктуры эти заряды представляют в случае использования в населенных пунктах. Собственно, поэтому международные правозащитники призывают США не передавать эти снаряды.

"Такие боеприпасы убивают и калечат людей ещё долго после окончания конфликта. Поэтому его применение должно быть немедленно прекращено", - заявили сегодня в ООН.

Собственно, поэтому данное вооружение многие страны договорились не использовать. Конвенцию об этом подписали 111 государств, но самые большие держатели таких боеприпасов - США, Россия и Китай - отказались. Нет среди подписантов и Украины (неприсоединившиеся страны помечены серым на карте).

При этом в числе противников "кассет" - весь Евросоюз и Британия.

Не передавать Киеву такие боеприпасы уже призвали правозащитники из Human Rights Watch, а также Германия и Австрия.

При этом американцы заверяют, что поставят Украине только те "кассеты", у которых низкий процент несрабатывания - чтобы предотвратить хаотичное заминирование украинских территорий.

Как пишет Washington Post, США передадут Украине кассетные артиллерийские снаряды M864, впервые произведенные в 1987 году. В своей последней публичной оценке, сделанной более 20 лет назад, Пентагон оценил долю неразорвавшихся суббоеприпасов у вышеуказанных снарядов в 6%.

"Это означает, что по крайней мере четыре из каждых из 72 суббоеприпасов, которые несет каждый снаряд, останутся неразорвавшимися на площади примерно 22 500 квадратных метров, что примерно равно 4½ футбольных полей", - пишет газета.



"Отчеты десятилетней давности указывают на то, что некоторые 155-мм кассетных боеприпасов имеют более высокий уровень неразорвавшихся снарядов", - сказал изданию неназванный представитель Пентагона.

Но официально Пентагон вчера заявил, что после новых испытаний выяснилось, что частота отказа не превышает 2,35 процента, и для Украины "тщательно отбирают" боеприпасы с таким показателем или ниже.

При этом опрошенные газетой эксперты по нераспространению кассетного воорудения говорят, что достоверность заявлений минобороны США проверить невозможно - без доступа к результатам испытаний.

То есть, если подтвердится худший прогноз, то даже один снаряд с кассетными бомбами, оставит неразорвавшиеся мины на территории, равной четырем с половиной футбольным полям.

Отметим, что американцы довольно долго воздерживались от такого шага - даже несмотря на просьбы Украине передать им этот вид боеприпасов.

Но, похоже, проблема нехватки обычных боеприпасов у ВСУ приобретает серьезные масштабы, а производство на Западе не успевает за их поставками Киеву. Таким образом "кассеты" могут решить проблему дефицита.

И этот момент американские СМИ называют главным военным резоном поставок. New York Times пишет, что передача "кассет" может стать "временной мерой" - до увеличения производства обычных снарядов, которое ожидается весной 2024 года.

Впрочем, у России тоже есть крупные арсеналы кассетных зарядов (и Украина уже неоднократно обвиняла РФ в их применении). Учитывая, что атаки ВСУ на юге россияне отражают в основном артиллерией, то и армия РФ может начать чаще применять "кассеты".

Ближе к саммиту НАТО, дальше от вступления

Чем ближе к саммиту НАТО в Вильнюсе, тем больше становится понятно, что Украина вряд ли там услышит желаемое - приглашение в Альянс.

Сегодня Киев заявил в очередной раз, что ждет приглашения с открытой датой.

"Если лидеры НАТО еще не готовы предоставить приглашение на саммите, они должны четко указать, когда они будут готовы", - заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в комментарии Foreign Policy.

Отметим, что из Альянса уже пришло достаточно оценок, что там такого никто не скажет. Сегодня генсек Йенс Столтенберг перечислил то, чего на саммите ждать по Украине:

- согласуют многолетнюю программу поддержки, чтобы обеспечить полную взаимосовместимость между украинскими вооруженными силами и НАТО.

- пообещают предоставить 500 млн евро на основные нужды вроде топлива и лекарств, обеспечат оборонные нужды, включая военные госпитали.

- подтвердят путь Украины к членству в НАТО в будущем и будут едины в видении достижения этого результата;

- создадут совет Украина-НАТО, который станет платформой по урегулированию кризисов и принятию решений.

На этом совете, по словам генсека, 12 июля побывает и Владимир Зеленский. Ранее украинский президент говорил, что не поедет на саммит, если там не будет озвучено приглашение Украины в НАТО.

Но, как видим, в перечисленных Столтенбергом пунктах этого нет (ранее уже неоднократно западные СМИ сообщали, что США и Германия против озвучивания официального приглашения для Украины о вступлении в НАТО).

К слову, в "пунктах Столтенбергом" нет и "гарантий безопасности". Газета Washington Post пишет, что этот вопрос пока в стадии обсуждения между союзниками.

Официальные лица НАТО рассматривают как двусторонние, так и многосторонние "пакты о взаимной обороне" или "меморандумы о безопасности с Украиной".

Это позиция прежде всего американцев.

"Администрация Байдена пытается сместить дискуссию в сторону долгосрочных пактов о безопасности - как альтернативы ускоренному членству в НАТО", - говорится в статье.

"Однако неясно, смогут ли такие соглашения помочь Украине в настоящее время. Похоже, ни один из союзников НАТО не желает посылать своих солдат воевать в Украину. И Соединенные Штаты неоднократно отказывались от отправки Украине своего самого современного оружия", - говорится в материале.

Но некоторые эксперты на Западе требуют пойти дальше и официально отказать Украине в натовской перспективе. "Не дайте Украине вступить в НАТО", - с таким заголовком вышла в журнале Foreign Affairs статья двух экспертов - Джастина Логана, директора по исследованиям в области обороны и внешней политики Института Катона и Джошуа Шифринсона, адъюнкт-профессор международных отношений Школы государственной политики Университета Мэриленда.

Они считают, что затраты на вступление Украины перевешивают выгоды. "Лидеры НАТО давно поняли, что принятие Украины сопряжено с вполне реальной возможностью войны (в том числе ядерной) с Россией", - пишут они.

Они призывают Байдена прямо сказать, что Украину в НАТО не возьмут.

"Выгоды безопасности для США от вступления Украины меркнут по сравнению с рисками от ее вступления в альянс. Прием Украины в НАТО поставит Америку перед мрачной перспективой выбора между войной с Россией и ее разрушительными последствиями или отступлением и обесцениванием гарантий безопасности НАТО для всего альянса. На саммите в Вильнюсе и после него лидеры НАТО поступили бы мудро, если бы признали эти факты и закрыли дверь для Украины", - говорится в статье.

Американские эксперты считают, что "география Украины обрекает ее действовать в качестве оплота против России независимо от членства в НАТО", но ее "героическое сопротивление" показало, что "Украине не нужно быть в НАТО, чтобы США и их союзники могли эффективно противостоять российской агрессии".

"Сохранение Украины вне НАТО просто отражает интересы США. Вместо того, чтобы давать сомнительные обещания, которые таят в себе большую опасность, но мало что дают взамен, Соединенным Штатам следует признать, что пора закрыть двери НАТО перед Украиной", - резюмируют авторы.

Переговоры идут?

Вчера и сегодня было много реакций на информацию NBC News о консультациях между бывшими чиновниками США и России по Украине. Как сообщалось, они ведутся с апреля, Белый дом и Кремль о них знают.

Цель, как утверждается в статье - обсудить возможные варианты дипломатического урегулирования, чтобы иметь нужные наработки, когда они будут затребованы политическим руководством стран.

Интересно, что официально обе стороны прямо не опровергли факт этих консультаций.

В Белом доме и Госдепартаменте фактически подтвердили факт неформальных переговоров по Украине.

Представитель совета Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби заявил, что они не санкционировали и не поддерживали такие секретные встречи, но сам факт, что они были, опровергать не стал.

"Но я хочу пояснить, что эти дискуссии не поощрялись и не порождались нами, и мы не поддерживали их каким-либо активным образом", - сказал он в интервью CBS News.

У Байдена даже подтвердили встречу бывших высокопоставленных сотрудников американских органов национальной безопасности с министром иностранных дел РФ Лавровым, новости о которой в МИД России назвали фейком.

При этом большинство источников в Москве говорят, что никаких консультаций не было, а максимум что было - это отдельные встречи Лаврова с американскими экспертами или отставными политиками, которые ни "консультациями", ни "переговорами" по сути назвать нельзя. И на которых глава МИД РФ просто еще раз озвучил уже неоднократно повторенную позицию РФ по Украине.

Так или иначе, но внешне США и Россия демонстрируют прежний курс.

В Белом доме вчера заявили, что нацелены на помощь Украине в одержании военной победы. В Кремле заявили об отсутствии перспектив для переговоров по Украине.

"России важно достигнуть своих целей, а политико-дипломатические средства для этого пока недоступны", - заявил спикер Путина Дмитрий Песков. Хотя и сказал, что Москва остается "открытой для переговоров".

Напомним, ранее РФ заявляла, что готова на переговоры только, если Украина готова признать "реалии на земле" (то есть, захват и аннексию украинских территорий). Украина же заявляет, что готова на переговоры только при условии выхода российских войск за пределы границ 1991 года.

Но, видимо, неформальные консультации, если они ведутся, обсуждают ситуацию, которая может наступить, когда Киев и Москва так и не смогут достичь своих максимальных целей. И пока ситуация на фронте показывает, что дело ближе к тупику, чем к некой очевидной военной развязке с победой одной из сторон.

Ситуация на фронте и контрнаступление

Генштаб с утра сообщил о "частичном успехе" в районе Клещеевки (южнее Бахмута). По словам спикера ГШ Андрея Ковалева, ВСУ продолжают наступать на флангах, выбивая россиян из ранее захваченных рубежей, идут тяжелые бои.

Об успехах в районе Клещеевки украинские силы сообщают уже достаточно давно, но известно, что село еще под контролем противника. Российские источники заявляют об отражении атак к югу от Бахмута.

РФ, по данным Украины, наступает на Лиманском, Авдеевском и Мариинском направлениях. На Лиманском направлении за минувшие сутки противник при поддержке авиации безуспешно пытался вытеснить ВСУ с позиций западнее Кармазиновки.

На Авдеевском направлении РФ наступает в районе Первомайского, наносятся авиаудары в районах Новокалинового и Авдеевки. На Марьинском направлении были атаки в районе Марьинки и авиационный удар у Красногоровки. Идут тяжелые бои.

Украинский военный эксперт Константин Машовец сообщил, что россияне под Купянском сумели продвинуться на направлении Куземвка - Новоселовское и выйти на дорогу Купянск - Сватово.

Новостей с южного фронта, где ВСУ месяц назад пошли в контрнаступление, особых нет. В Украине по этому поводу снова стали призывать меньше говорить на эту тему. Замглавы минобороны Маляр призвала телеграм-каналы не сообщать информацию с фронта "в онлайн режиме и изо дня в день".

"Наших накрывают сразу после этого. Такова специфика нашего врага. Только после обнародования информации официальными спикерами – Генштаба, ОСУВов, Минобороны", - пишет Маляр.

Владимир Зеленский, который сейчас в турне по Европе, заявляет, что контрнаступление замедлилось из-за нехватки вооружений от Запада.

При этом глава ГУР Буданов решил назвать сроки, когда украинские атаки принесут результат. По его словам, "успех будет, но позже". Буданов считает, что у Киева есть меньше 10 месяцев времени, чтобы добиться успеха на поле боя.

Вероятно, он имеет ввиду приближение зимы.

"Хочу напомнить вам эту известную историю с Бахмутом. Россияне атаковали его более 10 месяцев. Наша задача чуть больше Бахмута, но у нас чуть меньше 10 месяцев времени", - сказал глава разведки.

Российские военные паблики пишут о тактике, которую стали применять украинские силы при атаках на юге. Они отказались от бросков крупных механизированных сил (при мощных укреплениях, минных полях и господстве российской авиации технику быстро подбивают) и перешли к "москитным штурмам" – непрерывным атакам российских позиций небольшими тактическими группами пехоты.

При выходе украинцев к своим окопам, россияне, избегая потерь, часто отходят, предоставляя артиллерии уничтожать штурмующих. Это, иногда достигает успеха и ВСУ отходят, но в итоге дружественный огонь практически полностью разрушает российские укрепления, после чего россияне сами вынуждены отходить на новый рубеж, где эта тактика повторяется.

Если такая тактика и вправду применяется, то она, вероятно, чревата высокими потерями (как мы уже писали, подобная тактика напоминает подход "вагнеровцев" при штурме Соледара и Бахмута во время которого они понесли большие потери). Украинские военные и аналитики не подтверждали, что изменили таким образом штурмовые практики, а Зеленский заявляет, что цель ВСУ - беречь солдат.

Немецкая газета Bild взяла интервью у солдат ВСУ, которые воюют под Бахмутом. Материал вышел с заголовком "Бороться с россиянами становится все труднее".

Украинские военные рассказали журналистам о том, что россияне массово используют дроны.

"Опасность от дронов огромная, они все видят и обычно сразу открывают огонь. Враг видит все наши передвижения. Обычно мы можем двигаться только ночью. Нужны очки ночного видения и бронетехника тоже очень нужна. Враг преследует нас с вертолетами, самолетами, противотанковыми средствами", - сообщил военный по имени Андрей.

Как сказано в статье, и на юге, и на востоке "оборона россиян сильна", что вызывает высокие потери.

"Любой, кто посещает украинские больницы в эти дни, может увидеть цену, которую платят солдаты: бесчисленное количество бойцов потеряли руки, ноги и ступни. Источники в НАТО говорят, что с начала войны их было несколько десятков тысяч", - пишут авторы материала.

Украинская военнослужащая Маргарита считает, что "ситуация очень тяжелая" и быстрое освобождение территорий "невозможно".

"Ситуация всегда была сложной, а сейчас еще сложнее. За каждым сантиметром освобожденной территории стоят жизни многих бойцов. Есть жертвы, тяжелые бои. Российская армия не деградирует и не воюет примитивно, некоторые части очень эффективно воюют и совершенствуются, используют дроны", - говорит Маргарита.