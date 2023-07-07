США намерены передать Украине кассетные боеприпасы, чтобы перекрыть дефицит обычных снарядов.

Об этом пишет The New York Times.

По данным газеты, эта поставка может стать "временной мерой" до увеличения производства обычных снарядов, которое ожидается весной 2024 года.

Также издание озвучивает позицию Украины, что это оружие поможет в ее контрнаступлении, позволяя эффективно наносить удары по укрепленным российским позициям и преодолевать недостаток в живой силе и артиллерии.

Напомним, против передачи Украине кассетных боеприпасов уже выступили Германия и Австрия.

Управление ООН по правам человека тоже против.

В тоже время генсек НАТО Столтенберг поддержал идею передачи Украине кассетных боеприпасов.

Война в Украине идет уже 499-й день. Мы следим за новостями и ключевыми событиями 7 июля 2023 года в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего, 498-го дня войны. Самым резонансным событием 6 июля стал ночной удар россиян ракетами "Калибр" по Львову: по городу попали три ракеты, еще семь были сбиты. В результате удара есть погибшие и раненые мирные граждане. Между тем продолжают поступать заявления о том, чего ждать Украине от предстоящего в Вильнюсе саммита НАТО. В Киеве заявили, что встреча не удовлетворит ожиданий украинского общества.

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