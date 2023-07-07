Еще одна страна ЕС выступила против поставок американских кассетных боеприпасов Украине.

Об этом заявил министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг.

По мнению дипломата, это создаст длительную угрозу гражданскому населению.

Ранее против этого вооружения по тем же причинам выступила Германия.

По данным СМИ, передача кассетных боеприпасов американцами уже одобрена и будет объявлена сегодня. Уже назван тип кассетного боеприпаса, которые США поставят Украине.

Ранее мы рассказывали что такое кассетные боеприпасы, что они изменят на поле боя и почему против этого оружия выступают правозащитники.

Война в Украине идет уже 499-й день. Мы следим за новостями и ключевыми событиями 7 июля 2023 года в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего, 498-го дня войны. Самым резонансным событием 6 июля стал ночной удар россиян ракетами "Калибр" по Львову: по городу попали три ракеты, еще семь были сбиты. В результате удара есть погибшие и раненые мирные граждане. Между тем продолжают поступать заявления о том, чего ждать Украине от предстоящего в Вильнюсе саммита НАТО. В Киеве заявили, что встреча не удовлетворит ожиданий украинского общества.

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