Министр обороны Украины Алексей Резников назвал Украину "лучшим полигоном" для проверки западного оружия.

Об этом он сказал в интервью Financial Times.

По словам Резникова, в Украине западные союзники "на самом деле могут увидеть, работает ли их оружие, насколько эффективно оно работает и нужно ли его модернизировать".

"Для военной промышленности мира лучшего полигона не придумаешь", - добавил он.

Как отметило издание, передача Украине зенитно-ракетных комплексов NASAMS, а также недавно разработанных Германией систем противовоздушной обороны IRIS-T позволила впервые подвергнуть совместному испытанию "все различные системы уровня НАТО".

"Системы работают вместе... Им это тоже очень важно знать", - заявил Резников.

Осенью Резников уже делал подобное заявление в интервью американскому изданию Politico. Тогда он сказал, что использование Украиной западного оружия "не только помогает вытеснить российские войска с оккупированной территории, но и позволяет странам испытать свою технику против российской армии".

Напомним, в середине июня участники встречи в формате "Рамштайн" договорились о поставках Украине систем ПВО и ракет к ним для контрнаступления.

Тем временем война в Украине идет 497-й день. Мы следим за новостями 5 июля 2023 года в своем онлайне

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вчера был удар ракетой "Искандер" по Первомайску Харьковской области. Пострадали более 40 человек, среди пострадавших дети. Также вчера был целый вал сообщений о грядущем теракте на Запорожской АЭС. ВСУ сообщили о возможной подготовке провокации. Заявлялось, что на внешней кровле третьего и четвертого энергоблоков ЗАЭС были размещены посторонние предметы, похожие на взрывные устройства.

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