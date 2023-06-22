Западные компании опасаются инвестировать в производство оружия в Украине во время войны из-за больших рисков

Западные оборонные компании заинтересованы в производстве оружия в Украине, но это будет возможно только после окончания войны.

Об этом пишет Reuters, ссылаясь на слова руководителей оборонных предприятий, с которыми пообщалось агентство.

"Вы просто должны думать о состоянии ситуации шире... и о риске, связанном с этим совместным производством", – сказал Грег Улмер, возглавляющий авиационный бизнес американской военной компании Lockheed Martin.

Представители еще двух крупных оборонных компаний подтвердили, что их компании готовы подписать соглашение о намерениях обсудить промышленное партнерство в Украине после окончания военных действий. Но ни один из опрошенных не проявил интереса к прямым инвестициям, пока идет война, поскольку "безопасность является главной проблемой".

Украинские официальные лица отказались комментировать Reuters позицию оборонных компаний.

Запад хочет производить оружие в Украине, но после конца войны

Ранее мы писали, что, по данным газеты The Wall Street Journal, производитель Patriot планирует увеличить производство этих систем ПВО, чтобы передать часть Украине.

В то же время, как сообщает WSJ, США не могут выйти на запланированный уровень поставок оружия Украине из-за нехватки компонентов.

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