Западные оборонные компании заинтересованы в производстве оружия в Украине, но это будет возможно только после окончания войны.

Об этом пишет Reuters, ссылаясь на слова руководителей оборонных предприятий, с которыми пообщалось агентство.

"Вы просто должны думать о состоянии ситуации шире... и о риске, связанном с этим совместным производством", – сказал Грег Улмер, возглавляющий авиационный бизнес американской военной компании Lockheed Martin.

Представители еще двух крупных оборонных компаний подтвердили, что их компании готовы подписать соглашение о намерениях обсудить промышленное партнерство в Украине после окончания военных действий. Но ни один из опрошенных не проявил интереса к прямым инвестициям, пока идет война, поскольку "безопасность является главной проблемой".

Украинские официальные лица отказались комментировать Reuters позицию оборонных компаний.

Ранее мы писали, что, по данным газеты The Wall Street Journal, производитель Patriot планирует увеличить производство этих систем ПВО, чтобы передать часть Украине.

В то же время, как сообщает WSJ, США не могут выйти на запланированный уровень поставок оружия Украине из-за нехватки компонентов.