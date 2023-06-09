Украинские власти выразили разочарование тем, что западные спецслужбы по сей день не подтвердили версию Киева о том, что дамба Каховской ГЭС была взорвана изнутри Россией.

Об этом пишет The Guardian.

"Объект был спроектирован так, чтобы выдержать ядерный удар. Чтобы уничтожить его снаружи, на одно и то же место нужно было сбросить как минимум три авиабомбы по 500 кг каждая. Станция была взорвана изнутри", - заявил изданию гендиректор "Укргидроэнерго" Игорь Сирота.

Он добавил, что россияне "привезли туда сотни килограммов взрывчатки".

"В прошлом году Украина сообщила, что станция заминирована. Россияне просто ждали подходящего дня, чтобы взорвать его", - добавил он.

Тем временем СБУ опубликовала аудиозапись телефонного разговора двух российских солдат, один из которых прямо говорит, что "это сделали наши ребята". Служба утверждает, что 90-секундная запись доказывает причастность РФ к подрыву дамбы.

"Наша диверсионная группа там. Они хотели вызвать страх этой плотиной. Все пошло не по плану. Больше, чем планировали", - говорит на записи один из собеседников.

Имена участников, место и время разговора СБУ не называет. Подлинность звонка проверить не удалось, отмечает The Guardian.

Однако источник издания в СБУ утверждает, что пленка подлинная, но добавляет, что более подробную информацию нельзя предоставить СМИ, так как она является частью уголовного производства.

Кроме того, издание приводит сообщение норвежской группы Norsar о том что Каховская ГЭС была взорвана. Норвежцы пришли к такому выводу на основе анализа сейсмических сигналов от взрыва.

Данные региональных сейсмических станций показывают четкие сигналы во вторник, 6 июня, в 2:54 ночи, заявляет норвежская компания. Магнитуда взрыва находится между 1-м и 2-м уровнями.

Ранее газета The New York Times приводила мнение экспертов, согласно которому Каховская ГЭС была взорвана изнутри. Версии о структурной неисправности конструкции или атаке извне они считают возможными, но маловероятными.

Между тем в ООН назвали "слишком неясной" причину разрушения дамбы Каховской ГЭС. А Владимир Зеленский признал, что у Украины на данный момент пока нет доказательств причастности Москвы к катастрофе на Каховской ГЭС.