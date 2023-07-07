США продолжают поддерживать Украину. Фото: Pixabay

Пентагон объявил о новом пакете помощи для Украины, в который войдут кассетные боеприпасы.

Об этом сообщил в пятницу, 7 июля, заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол на брифинге.

Кроме кассетных боеприпасов, в военную помощь войдут:

  • 32 БМП Bradley и 32 бронетранспортера Stryker;
  • дополнительные боеприпасы для ЗРК Patriot и HIMARS;
  • ракеты ПВО AIM-7;
  • зенитные комплексы Stinger, Javelin;
  • 31 155-мм гаубица;
  • 105-мм и 155-мм артиллерийские снаряды, включая DPICM;
  • ракеты трубного пуска, беспилотные летательные системы Penguin;
  • оборудование для разминирования, запчасти, стрелковое оружие и 28 миллионов патронов к нему;
  • 27 тактических автомобилей для подъема техники;
  • 10 тактических автомобилей для буксировки и перевозки техники.

Напомним, по данным The New York Times , США намерены передать Украине кассетные боеприпасы, чтобы перекрыть дефицит обычных снарядов. Эта поставка может стать "временной мерой" до увеличения производства обычных снарядов, которое ожидается весной 2024 года.

Ранее в Белом доме не исключили передачу Украине истребителей F-16 до завершения войны.

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