Пентагон объявил о новом пакете помощи для Украины, в который войдут кассетные боеприпасы.

Об этом сообщил в пятницу, 7 июля, заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол на брифинге.

Кроме кассетных боеприпасов, в военную помощь войдут:

32 БМП Bradley и 32 бронетранспортера Stryker;

дополнительные боеприпасы для ЗРК Patriot и HIMARS;

ракеты ПВО AIM-7;

зенитные комплексы Stinger, Javelin;

31 155-мм гаубица;

105-мм и 155-мм артиллерийские снаряды, включая DPICM;

ракеты трубного пуска, беспилотные летательные системы Penguin;

оборудование для разминирования, запчасти, стрелковое оружие и 28 миллионов патронов к нему;

27 тактических автомобилей для подъема техники;

10 тактических автомобилей для буксировки и перевозки техники.

Напомним, по данным The New York Times , США намерены передать Украине кассетные боеприпасы, чтобы перекрыть дефицит обычных снарядов. Эта поставка может стать "временной мерой" до увеличения производства обычных снарядов, которое ожидается весной 2024 года.

Ранее в Белом доме не исключили передачу Украине истребителей F-16 до завершения войны.