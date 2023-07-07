Пентагон сообщил о передаче Украине нового пакета военной помощи. Полный список
Пентагон объявил о новом пакете помощи для Украины, в который войдут кассетные боеприпасы.
Об этом сообщил в пятницу, 7 июля, заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол на брифинге.
Кроме кассетных боеприпасов, в военную помощь войдут:
- 32 БМП Bradley и 32 бронетранспортера Stryker;
- дополнительные боеприпасы для ЗРК Patriot и HIMARS;
- ракеты ПВО AIM-7;
- зенитные комплексы Stinger, Javelin;
- 31 155-мм гаубица;
- 105-мм и 155-мм артиллерийские снаряды, включая DPICM;
- ракеты трубного пуска, беспилотные летательные системы Penguin;
- оборудование для разминирования, запчасти, стрелковое оружие и 28 миллионов патронов к нему;
- 27 тактических автомобилей для подъема техники;
- 10 тактических автомобилей для буксировки и перевозки техники.
Напомним, по данным The New York Times , США намерены передать Украине кассетные боеприпасы, чтобы перекрыть дефицит обычных снарядов. Эта поставка может стать "временной мерой" до увеличения производства обычных снарядов, которое ожидается весной 2024 года.
Ранее в Белом доме не исключили передачу Украине истребителей F-16 до завершения войны.
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