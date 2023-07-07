Вашингтон не исключает, что истребители F-16 могут быть переданы Киеву до завершения войны.

Об этом заявил в пятницу, 7 июля, координатор стратегических коммуникаций в совете нацбезопасности США Джон Кирби в интервью CNN.

"F-16 никогда не рассматривались как оружие для контрнаступления. Сейчас мы следим за тем, как развиваются события. Я надеюсь, что эта война закончится гораздо раньше. Но если этого не произойдет, то мы передадим им F-16 как можно быстрее", - сказал он.

При этом Кирби добавил, что США пока не приняли решение о передаче Украине ракет ATACMS.

Ранее глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр сказал, что Украина не получит современные западные истребители как минимум до завершения текущего контрнаступления.

Напомним, накануне президент Владимир Зеленский заявил, что ускорить продвижение украинских войск могли бы истребители F-16 и дополнительные поставки другой боевой техники.

Также Зеленский сказал, что Украине сложно и наступать, и обороняться из-за нехватки дальнобойных вооружений. Он призвал США передать Украине дальнобойные ракеты ATACMS и сообщил, что ведутся переговоры и с другими союзниками о передаче дальнобойных снарядов для некоторых уже имеющихся в украинской армии систем.