Великобритания начнет свою программу подготовки украинских летчиков на западных истребителях в августе.

Об этом заявил младший министр Вооруженных сил Великобритании Джеймс Хиппи, его слова приводит сайт британского парламента.

"Великобритания начнет базовое обучение до 20 украинских пилотов в августе", - говорится в письменном ответе Хиппи на вопрос о числе украинских пилотов, обученных британскими вооруженными силами с февраля 2022 года.

Великобритания ранее выражала готовность обучать украинских пилотов и работать с другими странами для предоставления Украине истребителей F-16.

Британия стала первой страной, объявившей о намерениях провести обучение для украинских летчиков на западных истребителях. Речь идет о базовых наземных учениях, после которых украинские военные будут готовы к более специализированной подготовке по управлению истребителями F-16. В конце июня после заверений НАТО, что пилоты ВСУ уже учатся летать на F-16, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обучение стартует позже.

По словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, "одна из стран" обещала Украине начать обучение украинцев на истребителях F-16 еще в июне, но из-за ошибки в расчетах этого не произошло.

Ожидалось, что до июля партнеры Украины планируют утвердить программу обучения украинских пилотов, инженеров и техников на истребителях F-16, сами учения будут проходить в специально созданном центре в одной из европейских стран.