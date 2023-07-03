Обучение украинских пилотов на F-16 фактически не началось в июне, теперь график тренировок начинает сдвигаться.

Об этом сказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в эфире национального телемарафона.

По его словам, он был уверен, что в первые месяцы следующего года Украина получит самолеты.

"Я исходил из того, что в июне должны начаться тренировки, как нам это первично обещали. В июне тренировки не начались. Это означает, что график тренировки начинает сдвигаться", - сказал Кулеба.

Напомним, на днях президент Украины Владимир Зеленский обвинил иностранных партнеров в затягивании определенности с графиками подготовки украинских пилотов на истребителях F-16.

Между тем еще в середине июня генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что обучение украинских пилотов управлению истребителями F-16 уже началось.

Война в Украине идет 495-й день. Мы следим за новостями 3 июля 2023 года в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. На Запорожском участке фронта видимых подвижек нет. Что же до боев под Бахмутом, то там украинские силы уже длительное время атакуют.

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