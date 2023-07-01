Президент Украины Владимир Зеленский обвинил иностранных партнеров в затягивании определенности с графиками подготовки украинских пилотов на истребителях F-16.

Об этом Зеленский заявил во время пресс-конференции с премьер-министром Испании Педро Санчесом в Киеве.

"Прежде всего, о том, есть ли понимание планов и графиков поставок F-16. У меня такие же вопросы, как вы задали, к нашим уважаемым партнерам: есть ли у них понимание, когда Украина может получить F-16?

Мы договорились, дожали, что у нас есть коалиция стран, которые готовы начать тренировки для украинских пилотов. Графика тренировочных миссий нет. Я считаю, что некоторые партнеры с этим затягивают. Для чего они это делают – мне неизвестно", – сказал Зеленский.

Напомним, на днях исполняющий обязанности министра обороны Дании Троелс Лунд Поульсен заявил, что уже "предприняты шаги, чтобы начать обучение украинских пилотов" на западных истребителях.

А глава Министерства обороны ФРГ Борис Писториус сказал, что Германия не участвует в "коалиции истребителей", потому что у неё нет самолётов F-16.