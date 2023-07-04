Решение о передаче Украине истребителей F-16 уже принято.

Об этом заявил спикер Сил противовоздушной обороны ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

"Украина будет с F-16, это решение уже, в принципе, принято. Остальное - вопрос времени. Мы должны понимать, что без процессов, которые необходимо преодолеть, в частности это обучение пилотов, инженеров, подготовка инфраструктуры - передача самолетов невозможна. А на это нужно время", - сказал Игнат.

Ранее глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил, что Украина не получит современные западные истребители как минимум до завершения текущего контрнаступления.

На это Игнат сказал, что "понятие "контрнаступление" уже стало немного не так корректно использоваться". Также он подчеркнул, что обучение на F-16 еще не началось.

Как мы писали, ранее президент Украины Владимир Зеленский упрекнул западных союзников в промедлении с обучением украинских пилотов на истребителях F-16.

Война в Украине идет 496-й день. Мы следим за новостями 4 июля 2023 года в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Основной накал боев переместился с юга на восток. Россияне продвинулись вперед на Сватовском направлении, ВСУ – на Бахмутском и на юге. Вчера был удар россиян по Сумам "Шахидами". Четыре прилета повредили административное здание и два многоквартирных жилых дома. В результате атаки три человека погибли и 19 ранены.

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