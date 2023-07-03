Российская армия наступает под Бахмутом и Марьинкой, произошло около 30 боестолкновений.

Об этом сообщается в понедельник, 3 июля, в вечерней сводке Генштаба ВСУ в Facebook.

Главное из заявлений командования:

1. Произошло около 30 боестолкновений. Отражены российские атаки на направлениях:

Бахмутском – юго-восточнее Орехово-Васильевки и западнее Бахмута;

Марьинском – в районе Марьинки (14 атак).

2. На Волынском, Полесском, Северском, Слобожанском, Купянском, Лиманском, Авдеевском, Шахтерском, Запорожском и Херсонском направлениях обстановка без существенных изменений.

3. Армия РФ нанесла три ракетных удара, 44 авиаудара, совершила около 50 обстрелов из РСЗО. Также она применила 20 ударных БПЛА типа Shahed, из которых уничтожено 14.

4. Авиация ВСУ нанесла 14 ударов.

Напомним, по данным Минобороны, россияне за неделю удвоили число обстрелов на восточном фронте.

А командующий Сухопутными войсками Александр Сырский заявил, что Бахмутское направление после недолгого затишья снова стало одной из главных арен боев.

Война в Украине идет 495-й день. Мы следим за новостями 3 июля 2023 года в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. На Запорожском участке фронта видимых подвижек нет. Что же до боев под Бахмутом, то там украинские силы уже длительное время атакуют.

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