Угроза наступления на Часов Яр (западнее Бахмута) сохраняется.

Об этом заявил командующий Сухопутными войсками Александр Сырский в комментарии "Украинской правде".

"Бахмутское направление снова стало ареной активных боевых действий. Сейчас там довольно горячо. Обе стороны пытаются перехватить инициативу, чтобы переломить ситуацию в свою пользу. Враг отчаянно цепляется за позиции и опорные пункты, которые в свое время были заняты "вагнеровцами". События разворачиваются и меняется очень динамично, некоторые позиции за сутки переходят дважды из рук в руки", - заявил Сырский.

Параллельно армия РФ создает глубокую эшелонированную оборону, которая состоит на некоторых направлениях из трех рядов укреплений.

Ранее боец ВСУ, воюющий на этом направлении, рассказал, что южнее и севернее Бахмута ВСУ "топчутся на месте". А замминистра Маляр сообщала, что ВСУ продолжают наступать на флангах Бахмута. Также она пишет, что россияне за последнюю удвоили количество обстрелов на восточном фронте.

По данным Генштаба, 29 июня ВСУ перехватили стратегическую инициативу и начали наступать на флангах Бахмута.

Война в Украине идет 495-й день. Мы следим за новостями 3 июля 2023 года в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. На Запорожском участке фронта видимых подвижек нет. Что же до боев под Бахмутом, то там украинские силы уже длительное время атакуют.

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