Генштаб ВСУ опубликовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 18:00 2 июля.

Сводка появилась в Фейсбуке ведомства.

Главное в вечерней сводке украинского Генштаба:

1. За сутки произошло более 28 боестолкновений. Отражены российские атаки на направлениях:

Бахмутском – в районах Миньковки и Богдановки,

Авдеевском – в районе Авдеевки,

Марьинском – в районе Марьинки.

2. На Волынском, Полесском, Северском, Слободском, Купянском, Лиманском, Шахтерском, Запорожском и Херсонском направлениях обстановка остается без существенных изменений.

3. Армия РФ нанесла 11 ракетных ударов, 40 авиаударов, совершила около 30 обстрелов из РСЗО. Также она применила восемь ударных БпЛА типа Shahed.

4. Авиация ВСУ нанесла девять ударов.

Замминистра обороны Анна Маляр в своем телеграм-канале дополнила картину на фронтах. По ее словам, россияне продвинулись вперед на Сватовском направлении, а ВСУ – на Бахмутском и на юге.

"Враг наступает на нескольких направлениях: Авдеевском, Марьинском, Лиманском. Везде сейчас горячо. Враг также двинулся вперед и на Сватовском направлении. Там ведутся ожесточенные бои. Противник атакует Белогоровку, Серебрянку. Ситуация довольно сложная", – написала она.

На Бахмутском направлении, по словам Маляр, "на южном фланге двигаемся вперед, имеем частичный успех, на северном продолжаются бои". Россияне перебросили туда два десантно-штурмовых полка.

Также Маляр сообщила, что ВСУ постепенно продвигаются на Бердянском и Мелитопольском направлениях, сталкиваясь "с интенсивным сопротивлением врага".

А спикер Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень в эфире телемарафона рассказал, что Авдеевское направление сейчас является самым горячим участком фронта, там идут интенсивные бои.

"Противник продолжает штурмовые действия с задачей захватить Марьинку и Авдеевку. В районе Марьинки произошло 15 штурмов. Также за минувшие сутки противник совершил 10 ударов дронами-камикадзе, в основном использовал БПЛА типа квадро", - сказал он.

Под Авдеевкой россияне также используют авиацию, в том числе самолеты. За сутки обстреляли 10 соседних населенных пунктов.

Война в Украине идет 494-й день. Мы следим за новостями 2 июля 2023 года в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. На захваченных территориях Запорожской и Херсонской областей прибывают новые подразделения российской армии. На Лиманском направлении продолжаются атаки россиян с целью выйти на левый берег Северского Донца.

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