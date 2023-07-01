Украинская армия отбила десятки атак под Лиманом, Бахмутом и Марьинкой. Вечерняя сводка Генштаба ВСУ
Украинские войска отразили атаки на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях.
Об этом сообщается в субботу, 1 июля, в вечерней сводке Генштаба ВСУ в Facebook.
Главное из заявлений командования:
1. Произошло более 30 боестолкновений. Отражены российские атаки на направлениях:
- Лиманском – в районе Невского и южнее Дубравы Луганской области;
- Бахмутском – в районе Богдановки;
- Марьинском – в районе Марьинки.
2. На Волынском, Полесском, Северском, Слобожанском, Купянском, Авдеевском, Шахтерском, Запорожском и Херсонском направлениях обстановка без существенных изменений.
3. Армия РФ нанесла 22 авиаудара, совершила около 60 обстрелов из РСЗО.
4. Авиация ВСУ нанесла 13 ударов.
Напомним, сегодня украинские и российские военные паблики сообщили, что на Лиманском направлении продолжаются атаки россиян с целью выйти на левый берег Северского Донца, что ставит под угрозу Белогоровку и Северск.
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