В Украине продолжается война. Фото: Facebook/GeneralStaff.ua

Украинские войска отразили атаки на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях.

Об этом сообщается в субботу, 1 июля, в вечерней сводке Генштаба ВСУ в Facebook.

Главное из заявлений командования:

1. Произошло более 30 боестолкновений. Отражены российские атаки на направлениях:

  • Лиманском – в районе Невского и южнее Дубравы Луганской области;
  • Бахмутском – в районе Богдановки;
  • Марьинском – в районе Марьинки.

2. На Волынском, Полесском, Северском, Слобожанском, Купянском, Авдеевском, Шахтерском, Запорожском и Херсонском направлениях обстановка без существенных изменений.

3. Армия РФ нанесла 22 авиаудара, совершила около 60 обстрелов из РСЗО.

4. Авиация ВСУ нанесла 13 ударов.

Сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 18:00 1 июля 2023 года

Сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 18:00 1 июля 2023 года

Напомним, сегодня украинские и российские военные паблики сообщили, что на Лиманском направлении продолжаются атаки россиян с целью выйти на левый берег Северского Донца, что ставит под угрозу Белогоровку и Северск. 

Война в Украине идет 493-й день. Мы следим за новостями 1 июля 2023 года в своем онлайне.

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