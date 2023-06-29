Командующий объединенными силами ВСУ Сергей Наев призвал жителей приграничных районов Сумской области эвакуироваться из-за постоянных российских обстрелов.

Об этом он написал в своем телеграм-канале.

"Почти каждый день приграничные населенные пункты подвергаются обстрелам вражеских сил. Враг лупит из артиллерии, минометов, реактивных систем залпового огня. Я призываю всех граждан, проживающих в приграничных районах Сумщины, уехать. Пожалуйста, уезжайте для того, чтобы сберечь свою жизнь!" - написал Наев.

Как писала "Страна", ранее жителей Авдеевки призвали эвакуироваться в более безопасные регионы Украины.

Тем временем война в Украине идет 491-й день. Мы следим за новостями 29 июня 2023 года в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Появляются свидетельства продвижения ВСУ к югу от Бахмута - под Курдюмовкой. Ранее сообщалось, что украинские войска вытеснили россиян с позиции к западу от канала Северский Донец - Донбасс. Министр обороны Алексей Резников назвал текущей стратегией ВСУ изнурение армии РФ через большие потери.

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