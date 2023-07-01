Город Балаклею Харьковской области обстреляли из РСЗО "Торнадо".

Об этом сообщил губернатор региона Олег Синегубов в своём телеграм-канале.

Попадания были зафиксированы в частном секторе. По данным Синегубова, осколочные ранения получила 67-летняя женщина, травмы в результате падения при обстреле получили парень 14 лет, мужчины 77 и 49 лет.

Перед этим были ранены двое детей и женщина, когда войска РФ обстреляли жилые кварталы Херсона из тяжёлой артиллерии.

Мы также публиковали сообщение украинских военных, что россияне начали использовать разведывательные беспилотники для сброса осколочных гранат.

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