В июне украинская противовоздушная оборона приземлила более 150 "Шахедов" и 140 крылатых ракет. Только 30 июня ПВО ночью сбила 10 иранских дронов в Запорожском направлении.

Об итогах июня сообщил командующий Воздушными Силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук в Telegram-канале.

1 июня - 7 баллистических ракет "Искандер-М"; 3 крылатых ракеты "Искандер-К".

2 июня - 21 "шахед"; 15 крылатых ракет Х-101/Х-555.

4 июня - 4 крылатые ракеты Х-101/Х-555; 3 "шахеда".

6 июня - 35 крылатых ракет Х-101/Х-555

9 июня - 4 крылатые ракеты Х-101/Х-555; 10 "шахедов" и "ланцетов"; 4 БПЛА "Орлан", "Supercam".

10 июня - 2 крылатые ракеты (тип уточняется); 20 "шахедов"; 12 БпЛА ОТР.

11 июня - 6 "шахедов".

13 июня - 11 крылатых ракет Х-101/Х-555; 1 "шахед".

14 июня - 3 крылатые ракеты "Калибр"; 9 "шахедов".

15 июня - 1 крылатая ракета Х-101/Х-555; 20 "шахедов"; 1 БПЛА "Орлан-10".

16 июня - 2 "шахеда"; 1 БПЛА "Ланцет"; 3 БпЛА "Орлан-10", "Орлан-30", Zala; 6 аэробалистических ракет Х-47; 6 крылатых ракет "Калибр"; 2 разведывательных БпЛА; 2 ударных вертолета Ка-52.

17 июня - 2 ударных вертолета Ка-52; 4 "шахеда"; 1 БПЛА "Ланцет"; 7 разведывательных БПЛА.

18 июня - 1 ударный вертолет Ка-52.

19 июня - 4 крылатые ракеты "Калибр"; 4 "шахеда"; ударный вертолет Ка-52.

20 июня - 32 "шахеда".

21 июня - ударный вертолет Ми-24.

22 июня - 3 "шахеда".

23 июня - 13 крылатых ракет Х-101/Х-555; 1 разведывательный БпЛА. ударный вертолет Ка-52;

24 июня - 40 крылатых ракет Х-101/Х-555; 1 крылатая ракета "Калибр"; 2 "шахеда".

26 июня - 2 крылатые ракеты "Калибр"; 7 "шахедов"; 4 ударных БпЛА (тип не установлен);

28 июня - 6 "шахедов";

30 июня - 10 "шахедов".

По данным Воздушных сил ВСУ, сейчас Россия накапливает ракеты, преследуя "коварные намерения".

Обстрелы продолжаются с применением тяжелой артиллерии и авиабомб. Так, ночью 30 июня россияне обстреляли Запорожье, Николаев и Никополь.

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